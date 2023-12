Calendario sci alpino oggi in tv | orari discesa Bormio e gigante Lienz | programma | pettorali | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Giornata ricca per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci, che torna protagonista dopo le brevi vacanze natalizie per gli ultimi botti dell’anno. Attesissima lalibera maschile di(11.30), mentre le ragazze sono di scena a(Austria) per il quintostagionale (prima manche alle 10.00, seconda alle 13.15). La prima competizione in ordine cronologico ad iniziare sarà ilfemminile di. Alle 10.00 le ragazze inizieranno la loro prima manche nella località tirolese, con l’arrivo in pieno paese che regala sempre spettacolo. Nei quattro precedenti appuntamenti stagionali hanno vinto Lara Gut Behrami (6) e Federica Brignone(2), con l’azzurra che riprenderà la caccia a Mikaela Shiffrin (3) per quanto riguarda la classifica generale. ...