Calendario canottaggio 2024 | le date | il programma e tutti gli eventi

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Anche ildel, inevitabilmente, sarà influenzato dalle Olimpiadi di Parigi, con le gare indal 27 luglio al 4 agosto: dal 25 al 28 aprile, in concomitanza con gli Europei senior, si terrà la Qualificazione olimpica e paralimpica su base europea a Szeged (Ungheria), mentre dal 19 al 26 maggio, in occasione della Coppa del Mondo, si disputerà la Qualificazione olimpica e paralimpica su base mondiale a Lucerna (Svizzera). La stagione si aprirà, come da tradizione, col Memorial Paolo D’Aloja, ina Piediluco (Italia) dal 22 al 24 marzo, mentre dal 12 al 14 aprile inizierà la Coppa del Mondo con la tappa di Varese (Italia). Poznan (Polonia) ospiterà invece l’ultima tappa della Coppa del Mondo dal 14 al 16 giugno. Sempre in Polonia, ma a Danzica, dal 20 al 23 giugno, si terranno gli Europei ...