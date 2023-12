Calciomercato Sassuolo | quale futuro a gennaio per Berardi?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Un po’ incredibilmente, il club neroverde si è ritrovato a competere per cercare di tenere a debita distanza la zona rossa della classifica che a fine anno eleggerà tre formazioni retrocedendole in Serie B. Un orizzonte che gli emiliani della Mapei non vivevano concretamente da diversi anni e che ha portato diversi pensieri all’interno della dirigenza: durante questoinvernale, infatti, ilnon potrà di certo permettersi di lasciare andare via i calciatori più tecnici e importanti della rosa di Alessio Dionisi. Lo ha confermato, proprio ultimamente, Giovanni Carnevali che ha rassicurato tutti i tifosi: Domenico, tra gli altri, non lascerà l’Emilia-Romagna in questo inizio di 2024., le dichiarazioni di Carnevali su ...