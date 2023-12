Calciomercato Napoli | sfuma il sogno Hojbjerg? C’è un’importante novità

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ilnegli ultimi giorni si sarebbe iscritto alla corsa per il centrocampista danese del Tottenham, Pierre. Arrivano importanti sviluppi sulla fattibilità dell’affare. Continua il lavoro sottotraccia dei dirigenti del, che sono a caccia di rinforzi da inserire nell’organico nel corso di questo mercato invernale. Tra i giocatori finiti nel mirino delc’è, ma la trattativa è tutt’altro che semplice. Non arrivano notizie confortanti dal fronte Tottenham sull’eventuale trattativa. Il Tottenham chiude le porte al prestito diUno dei reparti su cui dovrà intervenire ilper forza di cose nel mercato invernale è il centrocampo. La cessione di Elmas e l’assenza di Anguissa per la Coppa d’Africa – oltre alle possibili uscite ...

La Roma in campionato è reduce dalla convincente vittoria casalinga contro il. La Juventus, invece, dal successo esterno in quel di Frosinone ed ha portato a dodici la striscia dei risultati ...Commenta per primo Ilperde Natan per un mese e mezzo. Confermata l'anticipazione di Walter Mazzarri, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il difensore brasiliano hanno evidenziato una lussazione acromion ...Problemi per il Napoli. Questa mattina Walter Mazzarri, tecnico del club partenopeo, aveva svelato in conferenza stampa che Natan "ha un mese e mezzo" da rimanere ai box. L'infortunio alla spalla ...Il Capodanno 2024 si avvicina! Per l'occasione in vendita la bottiglia ufficiale SSC Napoli celebrativa dello scudetto 2023, una bottiglia di Prosecco in edizione limitata a soli 14,99 9,99 euro con s ...