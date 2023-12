Calciomercato Napoli | De Laurentiis vuole un altro centrocampista | operazione in stile Ndombele

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il mercato azzurro scalda i motori e si prepara ad entrare nel vivo per l’inizio ufficiale della sessione Nemmeno una settimana e i battenti delpotranno finalmente riaprire, stavolta in versione invernale. Tante sono le squadre che si vogliono rafforzare attraverso acquisti o cessioni importanti e certamente ilè tra queste. Il club di Castel Volturno è già tra quelli più attivi sul mercato. Con la partenza di Elmas, già ufficiale al Lipsia, e il probabile prestito di Zanoli al Genoa, la situazione a Castel Volturno sta iniziando a prendere forma. Con grandi probabilità la dirigenza cercherà prima di liberarsi dai giocatori considerati esuberi per poi guadagnare e investire sul mercato. Come annunciato dallo stesso presidente Aurelio Dequalche giorno fa, ilfarà colpi di ...

Neldello scorso campionato mi aveva incantato Lobotka , che però mi pare abbia avuto un'involuzione'.Invece per il centrocampista polacco del, Zielinski , si aspetta la fine della stagione.Eljif Elmas, lo scontento, vola in Germania e ritrova il sorriso: "Per me è un sogno trasferirmi in Bundesliga e il Lipsia è un contesto perfetto per le mie caratteristiche, perché la squadra è un mix ...Il calcio è fatto anche di questi momenti qui, per tutti ripetersi è molto complicato. Il Napoli ha detto viene da un campionato vinto a metà dicembre, è difficile mantenere quegli standard. Non ...