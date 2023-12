Calciomercato Napoli | affare a parametro zero | colpo per l’estate dalla Serie A

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ilvaluta unA a: accostato da tempo al club azzurro, il calciatore a fine stagione vedrà terminare il suo contratto. Permangono, però, i dubbi circa la sua tenuta fisica. Il mercato di gennaio si preannuncia movimentato come non mai per il, che intende puntare a un piazzamento per la prossima UEFA Champions League. L’ossatura c’è tutta, ma è chiaro che, considerando quelli che possono essere gli sviluppi in uscita già a gennaio, c’è da rinforzare un organico che sembra carente in alcune zone del campo. Una di esse è senza dubbio il centrocampo, che ha visto la partenza di Eljif Elmas. Il calciatore nord-macedone è partito alla volta della Bundesliga, dove il Lipsia dovrebbe annunciarlo a breve dopo le foto fatte trapelare ...

Le prime pagine -.itLa prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Milan i nuovi gol". ..., ecco i soldi per Samardzic. L'Inter cerca l'intesa con Djalo. Beste o Strefezza: la Viola ...1 Ilvuole un rinforzo come terzino destro prima di lasciar partire Zanoli in direzione Genoa. Il club azzurro ha inviato un'offerta alla Salernitana per Mazzocchi: in caso di fumata nera e' pronto ...E’ difficile comunque che Mourinho lo utilizzi contro la Juventus. Renato Sanches si avvia a lasciare la Roma dopo appena 9 presenze divise in 228 minuti. La sua serata più bella resta la prima da ...Non solo Samardzic per sostituire Elmas. Il Napoli cerca anche un centrocampista centrale con Anguissa che andrà in Coppa d'Africa. Al momento l’opzione preferita, come ...