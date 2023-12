Calciomercato Milan – Difensore | arriverà uno tra Lenglet e Kehrer

... ilvaluta Guirassy , la Juventus pensa a Hojbjerg : per fare qualche esempio) in vista delinvernale. Associazione Italiana Calciatori scrive a Giorgetti, Leo e Abodi per no a ...Ilmi piace molto, ma ha troppi alti e bassi. La Juventus va considerata una pretendente molto accreditata per lo scudetto, anche perché non giocare in Europa può essere un vantaggio. La Juve ...e ha già stracciato la concorrenza di potenziali rivali diretti come il Milan e il Napoli. I campioni d’Italia e la Lazio le erano finite davanti, ora stanno abbondantemente dietro. Una Juve con ...Il trequartista ivoriano non se la passa bene in Inghilterra e può diventare un’occasione; su di lui c’è mezza Serie A. Hamed Junior Traorè potrebbe tornare in Italia dopo le lunghe parentesi in Empol ...