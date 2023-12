Calciomercato Milan – Dalla Turchia | “Lokonga alternativa a Krunic”

Matteo Gabbia lascia il Villarreal e torna al Milan in questo Calciomercato di gennaio. Servirà a tamponare l'emergenza infortuni in difesa (pianetamilan)

Torna dalla squalifica Domenico Berardi, vice capocannoniere della Serie A e già a segno 11 volte in carriera contro il, visto di nuovo marcatore a 3,60 mentre in pole tra su William Hill c'è ...Sabato sarà anche il turno del(1,44), che punta a tornare alla vittoria in casa con il Sassuolo (6,45), mentre il Bologna (2,25) sarà impegnato sul campo dell' Udinese (3,40). La Lazio tornerà ...(ANSA) - MONZA, 28 DIC - Alla vigilia della trasferta di Napoli, il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha lavorato sulle alternative tattiche ...Lascia il calcio giocato a 42 anni il portiere spagnolo Diego Lopez, che in oltre 20 stagioni da professionista ha indossato anche la maglia del Milan, ...