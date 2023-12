Calciomercato | ManCity Non solo Juve | anche Newcastle su Kalvin Phillips

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Sul 28enne centrocampista che non trova spazio con Guardiola,Everton e Crystal Palace LONDRA (INGHILTERRA) - Lantus lo avrebbe messo nel mirino già da diversi mesi, ma secondo il Telegraph, adesso, è ila essere in vantaggio su tutte le altre pretendenti per. Il

Il 28enne centrocampista inglese pronto a cambiare aria LONDRA (INGHILTERRA) - Una sfida tutta bianconera per assicurarsi Kalvin Phillips. Scaricato da Guardiola, il 28enne centrocampista inglese ...... mentre un altro 12% è in mano a soci locali (sotto la sigla 'Girona Football Group'), tra cui Pere Guardiola (fratello del più famoso Pep che allena il). Un altro importante 35%, infine, è ...Kalvin Phillips, centrocampista del Manchester City, è diventato un obiettivo di mercato per la Juventus. Nonostante il poco spazio trovato in questa stagione agli ordini di Pep Guardiola, Phillips è ...Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il rinnovo di Felipe Anderson resta un tema apertissimo del calciomercato Milan. Lotito ha messo sul piatto un prolungamento fino al 2027 da 3.5 milioni di e ...