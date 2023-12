Calciomercato Juventus | colpaccio in Premier | ci sono già le cifre

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 28 dicembre 2023), ilarriva dallaLeague. Allegri può sorridere: cigià ledell’affare in mezzo al campo Ladi Massimiliano Allegri sta facendo un grande campionato se andiamo a vedere quella che è la rosa a disposizione del tecnico livornese. E soprattutto se andiamo a vedere quelle chestate le defezioni in mezzo al campo con Pogba e Fagioli che hanno chiuso in anticipo la loro stagione e sappiamo tutti i motivi. Insomma, per rimanere agganciati alla vetta, e per cercare di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, qualche innesto serve. Massimiliano Allegri, allenatore della(Lapresse) – Ilveggente.itE il reparto che ovviamente ne ha più bisogno è quello ...