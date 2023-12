Calcio | Verona ritrova Faraoni e Sendar | Hongla sarà titolare

L'allenatore del, Marco Baroni, fa i conti con le presenze in vista della gara di sabato al Bentegodi contro la Salernitana, uno scontro - salvezza. Sono rientrati dai rispettivi infortuni sia Faraoni sia ...Secondo l'Ansa, cessa di avere effetti il 31 dicembre e il mercato di gennaio non prevede agevolazioni Roma 21/05/2022 - campionato diserie A / Lazio - Hellas/ foto Image Sport nella foto: Claudio Lotito Salta la proroga del decreto crescita. Lo si apprende dall'Ansa. Secondo la fonte dopo una 'accesa discussione' in ...Ascoli Calcio, è Masini l'uomo in più dall'arrivo di Castori in panchina. Sempre titolare nelle ultime 6 gare - picenotime.it - IT ...I viola sono a un solo punto dal quarto posto, il tecnico recupera Bonaventura e Martinez Quarta per il Torino.