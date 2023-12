Calcio | Ucraina Andriy Shevchenko unico candidato a presidenza federale

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ex attaccante ed ex commissario tecnico, il 25 gennaio verrà nominato numero 1 della Uaf KIEV () - Un passato da giocatore simbolo prima e da commissario tecnico poi, un futuro da presidente ...

Tempo di lettura: < 1 minuto“Tutti seguiamo un sogno da realizzare, magari non come quello dell’Italia ieri, quando manca va un rigore ... (anteprima24)

Roma, 23 nov. - (Adnkronos) - "Non abbiamo rubato niente . abbiamo non meritato, ma strameritato di qualificarci all'Europeo". Così il ct della ... (liberoquotidiano)

Andriy Shevchenko lascia la carriera dall'allenatore ed è pronto a guidare il calcio ucraino. Come reso noto dalla UAF, la Federcalcio ... (calciomercato)

Ci saranno presto delle novità per quanto riguarda la presidenza della Federcalcio ucraina che vede come suo principale, ed anche unico , candidato ... (sportface)

Ex attaccante ed ex commissario tecnico, il 25 gennaio verrà nominato numero 1 della Uaf KIEV (UCRAINA) - Un passato da giocatore simbolo prima e ... (ilgiornaleditalia)

Andriy Shevchenko, infatti, è l'unico candidato alla poltrona di massimo dirigente della Federcalcioe, se non ci saranno sorprese clamorose, il 25 gennaio verrà eletto presidente dell'Uaf ...È entrato nel campionato difrancese prendendosi il Nizza e dandogli un gioco sexy e yéyé ... quando il suo amico Putin invadeva l'. Ovviamente Ratcliffe promette di rifare il teatro dei ...L'attacco alla nave da guerra russa Novocherkassk nel porto di Feodosia, in Crimea, ha alzato la tensione al Cremlino che ora, attraverso il suo portale di propaganda, minaccia ritorsioni ...Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis progetta almeno 3-4 acquisti per il Napoli a gennaio da chiudere nei prossimi giorni. Questo quanto scrive il Corriere dello Sport: Politano è corteggiato ...