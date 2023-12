Calcio | Sassuolo senza Boloca | operato alla mandibola

Nel 2014 il bomber neroverde ne segnò ben quattro nella porta rossonera (- Milan 4 - 3) e fece saltare la panchina di Max Allegri . Oggi una prestazione non all'altezza potrebbe provocare un ...Torna Berardi, fermato dall'influenza prima dell'ultima gara, ma esce per il momento Boloca, sottoposto nei giorni scorsi ad un intervento chirurgico necessario per ridurre una frattura scomposta ...Un Natale teso per Milan e Sassuolo, che si trovano di fronte sabato 30 dicembre alle ore 18 a San Siro e in diretta sia su Dazn che su Sky. Le squadre sono decisamente in crisi e si sfidano per risal ...CanaleSassuolo.it è il sito più longevo a tema Sassuolo Calcio: a maggio compiremo dieci anni. Era infatti il 18 maggio 2014, esattamente un anno dopo la promozione in Serie A e una settimana dopo la ...