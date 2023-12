Calcio | Inter; Frattesi ci sarà col Genoa

GENOVA - Deciderà direttamente Alberto Gilardino quanto e come impiegarli ma il tecnico rossoblù in vista della gara di domani sera contro l'ritrova i due big Junior Messias e Mateo Retegui. Salvo sorprese dell'ultim'ora, che con il Genoa purtroppo sono garantite in questo campionato, il tecnico avrebbe dunque l'intera rosa a ...In vista della sfida di domani contro il Genoa, l'ritrova in gruppo sia Davide Frattesi che Stefan De Vrij. Il centrocampista italiano si era fermato per la febbre nella giornata di mercoledì ma oggi si è allenato coi compagni, insieme anche al ...Oggi ci sarà l'allenamento e vedremo quali giocatori riusciranno a tornare disponibili". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da InterTv alla vigilia della gara col Genoa.Dopo aver battuto il Lecce, l'Inter chiuderà il 2023 in trasferta a Marassi contro il Genoa. In aggiunta, in caso di trionfo, i nerazzurri si laurerebbero campioni d'inverno con un turno d'anticipo. A ...