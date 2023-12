Calcio | Cremonese Buonaiuto operato all' adduttore | intervento ok

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il giocatore osserverà un periodo di riposo assoluto prima di avviare la riabilitazione CREMONA - Laha reso noto che "Cristianè stato sottoposto adchirurgico per ...

L'attaccante grigiorosso ha segnato 4 gol nel mese in questione e punta al record di Schwoch ROMA - L'attaccante della Cremonese Massimo Coda ha ... (247.libero)

L'attaccante grigiorosso ha segnato 4 gol nel mese in questione e punta al record di Schwoch ROMA - L'attaccante della Cremonese Massimo Coda ha ... (ilgiornaleditalia)

Camplone arbitro di Como - Modena, Ghersini designato per Catanzaro - Pisa ROMA - Sarà Davide Massa della sezione di Imperia a dirige re domenica al ... (247.libero)

Camplone arbitro di Como-Modena, Ghersini designato per Catanzaro-Pisa ROMA - Sarà Davide Massa della sezione di Imperia a dirige re domenica al ... (ilgiornaleditalia)

Il giocatore osserverà un periodo di riposo assoluto prima di avviare la riabilitazione CREMONA - Laha reso noto che "Cristian Buonaiuto è stato sottoposto ad intervento chirurgico per lesione dell'adduttore di destra. L'intervento eseguito dal professor Francesco Benazzo e dalla sua ...Stulac salva ancora Corini,beffata . La Sampdoria di Pirlo rovina le feste al Bari . ... Ottavo risultato utile consecutivo per il Cittadella , che sbaglia due volte undi rigore con ...La dirigenza silana sta valutando in queste ore la posizione dell’allenatore melitese. Gli ultimi negativi risultati della squadra hanno creato dubbi ...ROMA Che alla Roma serva il prima possibile un difensore è un fatto certificato. Che questo difensore sarà Leonardo Bonucci, è ancora tutto da vedere. L'idea sarebbe avere ...