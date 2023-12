Calcio | Bonucci verso la Roma | i bookie spingono per il trasferimento

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023), 28 dic. - (Adnkronos) - Sembrava tutto fatto, poi le proteste dei tifosi hanno rallentato il tutto. Il matrimonionon è ancora stato celebrato, ma potrebbe compiersi a breve. I bookmaker infatti non sembrano aver perso la fiducia neldel difensore italiano nonostante il malumore della piazza giallorossa, che non sembra aver gradito l'idea di ingaggiare l'ex Juventus: i betting analyst di Snai quotano a 1,25 il cambio squadra di, attualmente all'Union Berlino, nella prossima sessione dimercato. Non resta che aspettare gennaio e capire se il 36enne centrale azzurro tornerà davvero in Italia come rinforzo per il club capitolino.