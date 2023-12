cafonal | al christmas party di federico fashion style presenti valeria marini | giacomo urtis | mietta - Cafonal

Leggi su dagospia

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia Estratto dell'articolo di www.corrieredellosport.itfoto di bacco (1) Torna la 'dolce vita' a via Veneto: serata piena di vip al locale - ristorante 'Carnica' di Roma per il...