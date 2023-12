Bye bye 2023 | novembre - Sinner è grande a Torino | l' Italdavis è pazzesca a Malaga

Un'illusione, una scintilla che non diventa fuoco. Lorenzo Musetti non evita la decima sconfitta contro un top 20 nelle ultime undici partite e saluta subito il "Rolex Paris Masters", ultimo ATP ...Tutto pronto a Cancun (e viste le foto dei cantieri dell'"Estadio Paradisus" degli ultimi giorni non è poi così scontato) per l'atto conclusivo del tour femminile che manda in scena le WTA Finals ...Tutto pronto a Cancun (e viste le foto dei cantieri dell’”Estadio Paradisus” degli ultimi giorni non è poi così scontato…) per l’atto conclusivo ...Vellutata di spinaci con l'aggiunta di qualche pezzetti di salsiccia la finocchietto piccante. Una ricetta light post Natale ...