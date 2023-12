Bundesliga | la sosta non ferma gli ultras dell’Union Berlino | riempito un palazzetto – VIDEO

Leggi su notizie

(Di giovedì 28 dicembre 2023) I tifosi tedeschi non voglio arrendersi alla noia della pausa per le vacanze: sono corsi in massa per una partita di futsal under 19 L’assenza di calcio può essere particolarmente dura per grandi gruppi di tifosi, soprattutto l’estate o durante le feste. È il caso, per esempio, della, che quest’anno ha deciso dirmi per diverso tempo in occasione delle vacanze invernali di Natale. L’ultima giornata infatti si è giocata tra il 19 e il 20 dicembre, e ha visto trionfare squadre come il Bayern Monaco, il Bayer Leverkusen e l’Eintracht Francoforte. I tifosioccupano unintero per tifare la squadra di futsal under 19 (Screenshot X) – Notizie.comAnche l’Unionè tornato a vincere, grazie al 2-0 in casa sul Colonia. La formazione dell’ex ...