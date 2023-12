Buchanan investimento per il futuro Distanza minima con l’Inter – SI

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 dicembre 2023)ha ormai individuato in Tajonnon solo il rinforzo per la fascia destra per sostituire Juan Cuadrado infortunato, ma anche l’delconsiderata la situazione in bilico per quanto riguarda Denzel Dumfries. Le ultime di calciomercato riportate da Sportitalia.continua a lavorare sul mercato per mettere a disposizione di Simone Inzaghi un rinforzo a gennaio. Il primo nome nella lista è Tajon, esterno destro del Club Bruges pronto a sostituire l’infortunato Denzel Dumfries. La richiesta da parte del club belga superiore ai 10 milioni, mentre la dirigenza nerazzurra si avvicina ai 10 milioni con tutti i bonus. L’indizio più importante è che tutte le parti in causa sperano in una sola ...