Buchanan-Inter | trattativa avanzata | filtra una sensazione! ? Sky

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Occhi puntati su Tajon. L’lo ha messo definitivamente nel mirino come sostituto di Juan Cuadrado. Lo stato dellaè molto avanzato.sempre più vicina a. L’esterno canadese, in forza al Bruges, è l’indiziato numero uno per prendere il posto di Juan Cuadrado, il quale dovrà stare ai box per almeno tre mesi. Il canadese vuole l’. Come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, qualora i due club trovassero l’accordo, il giocatore arriverebbe a Milano nei primissimi giorni di gennaio.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al ...