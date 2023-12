Buchanan entro la Befana? L’Inter tratta sul filo dei milioni ? CdS

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Tajonobiettivo prioritario delper la finestra invernale di calciomercato. Col Bruges sie la distanza si è ridotta. COSA MANCA ?il 6 gennaio per averlo a disposizione nel primo match dell’anno. Questa la speranza del, che contro il Verona vorrebbe già convocare il ragazzo canadese. I nerazzurri continuano are col Bruges, che chiede 12di euro.è arrivata a 8. In pratica si chiuderà tutto a metà strada, ossia sui 10circa.ha già il sì del giocatore, che appena cinque anni fa giocava in Ontario col Sigma FC.andrebbe a prendere il posto di Juan Cuadrado, out fino alla primavera, diventando la ...

...la residenza in Italiail 31 dicembre o per i rapporti di lavoro sportivo stipulatila ... Il discorso vale per profili come Guirassy e, che attualmente giocano rispettivamente in ...... dovranno trovare il modo di rimborsarela scadenza di maggio 2024 il finanziamento da 275 ... Calciomercato Inter,dal Bruges Sul fronte del calciomercato Beppe Marotta e Piero Ausilio ...Il Milan aspetta Gabbia ma si prepara a una rivoluzione. L’Inter insiste per Buchanan, il Napoli per Mazzocchi. Juve: Bremer ha rinnovato ...Inter, 807 milioni di debiti e maggio 2024 dead line per Suning-Oaktree. Calciomercato, colpo low cost di Marotta dal Bruges: ecco Tajon Buchanan ...