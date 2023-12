Brutta tegola per l’Atalanta | Hateboer KO Le condizioni

Ecco quanto starà fuori il fantasista belga Brutte notizie per Gasperini in vista dei prossimi impegni in Europa League ed in campionato. Charles ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Brutte notizie per Gasperini in vista dei prossimi impegni in Europa League ed in campionato. Charles De Ketelaere si ferma. Il ... ()

(Adnkronos) – Brutte notizie per Gasperini in vista dei prossimi impegni in Europa League ed in campionato. Charles De Ketelaere si ferma. Il ... (giornaledellumbria)

Olivera si fa male da solo , in lacrime , esce : brutta tegola per il Napoli . La partita del Napoli cambia in un minuto. Dal possibile vantaggio con ... (ilnapolista)

in casa Lazio . Il centrocampista biancoceleste, Luis Alberto, ha riportato una lesione all'adduttore della coscia sinistra. Questo infortunio lo costringerà a rimanere ai box per almeno ...in casa Frosinone: Di Francesco perde un uomo importante. Il reparto è scoperto e deve correre ai ripari. Di Francesco (Ansa - Calciomercato.it)in casa Frosinone dopo la ...Brutte notizie per l’Atalanta che dovrà fare a meno dell’esterno olandese Hateboer causa infortunio. Ecco le condizioni Brutte notizie in casa Atalanta per quanto riguarda la questione infortuni: si f ...Lazio, tegola Luis Alberto: starà fermo per un mese. Va ko anche Immobile Brutte notizie per Maurizio Sarri e per la Lazio: gli esami clinici svolti da Luis Alberto hanno evidenziato 'una lesione di b ...