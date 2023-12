Brighton-Tottenham oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Premier League 2023 2024

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la diciannovesima giornata di. All’Amex Stadium va in scena una sfida che sa un po’ d’Italia: da un lato c’è Roberto De Zerbi, alla guida dei Seagulls, dall’altro Guglielmo Vicario, che difende i pali degli Spurs. Se ilva a caccia della quarta vittoria per tenere il passo delle big, ilinvece insegue un successo che manca da tre giornate. Chi avrà la meglio? La sfida è in programma, giovedì 28 dicembre, alle ore 20:30.su Sky Sport Max, Sky Sport 4K e insu Sky Go e NOW. SportFace.

Le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1): Verbruggen; Hinshelwood, Van Hecke, Dunk, Igor; Baleba, Gilmour; Adingra, Gross, Buonanotte; Ferguson. Allenatore: Roberto ...Commenta per primo Conto alla rovescia per l'apertura del mercato invernale. Intanto la Premier League non si ferma mai e stasera si giocano altre due gare in Inghilterra:e Arsenal - West Ham . Domani è tempo di Serie A con gli anticipi della 18esima giornata di campionato, la penultima nel girone d'andata: alle ore 18.30 Napoli - Monza e ...Brighton-Tottenham, sfida valida per la 19ª giornata di Premier League, è in programma alle ore 20.30 all'Amex Stadium di Brighton e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Max (205).Oggi giovedì 28 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. La Coppa del Mondo di sci alpino ritorna con la discesa libera maschile a Bormio e con il gigante femminile a Lienz. Si apre la Tournée ...