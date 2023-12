Brescia | da Fondazione Brescia Musei arriva nuova mappa per valorizzare Castello

Musei si appresta a chiudere l'anno della Capitale della Cultura con una nuova pubblicazione, una mappa dedicata al Castello di, arricchendo così la strategia di ...... per voce del presidente Guido Bettoni, conferma: " Recuperiamo un immobile fatiscente in pieno lungolago, favoriamo l'economia turistica , diversifichiamo gli in vestimenti dellail cui ...Sabato 27 gennaio 2024: L’arte dei metalli e le tecniche di produzione di Nino Ferrari Sabato 3 febbraio 2024: Il percorso espositivo della mostra Sabato 10 febbraio 2024: Art Déco, Stile Novecento e ...In un viaggio avvincente attraverso il mondo delle moto, Givi celebra con orgoglio nel 2023 il suo 45º anniversario, un traguardo che testimonia la dedizione, la passione e l'innovazione che hanno car ...