Bper | insieme ad Agrocepi per l’agroalimentare italiano

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 28 dicembre 2023) (Adnkronos) –Banca e la Federazione Nazionale Agroalimentare () hanno siglato un protocollo d’intesa al fine di offrire a tutti gli associati soluzioni di sostegno per il rilancio e la crescita del settore agroalimentare.In particolare l’accordo prevede una consulenza specialistica finalizzata all’individuazione delle soluzioni di finanziamento idonee alle esigenze delle imprese agricole ed agroalimentari associate ad; la diffusione di una cultura creditizia per facilitare un più ampio accesso agli strumenti di credito disegnati sulle esigenze delle imprese associate e per sviluppare la crescita manageriale delle stesse; l’istituzione di tavoli congiunti tra le Parti per l’analisi delle principali esigenze del settore, per definire lo sviluppo di progetti per l’innovazione e la valorizzazione delle filiere e/o ...