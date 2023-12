Box office in Italia del weekend | “Wonka” in testa | superati i 5 milioni

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ildi Natale si è chiuso con 5.942.470 euro totali incassati inal box, connuovamente al primo posto. Nonostante il lungometraggio abbia diviso la critica, il successo in sala non accenna ad arrestarsi: in circa due settimane ha difatti superato i 5solo su suolo nostrano. Per il secondodi fila,si riconferma al primo posto del boxin. Il film, diretto da Paul King, riporta sul grande schermo il celebre Re del cioccolato, nato dalla penna di Roald Dahl e interpretato prima da Gene Wilder e poi da Johnny Depp. A rivestirne i panni, in questa occasione, è Timothée Chalamet, che ha ricevuto una candidatura ai Golden Globes 2024 come Miglior Attore Protagonista in un Film ...