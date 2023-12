Botti illegali | controlli e sequestri

La vendita di fuochi d’artificio illegali , in questo periodo dell’anno, impegna le forze dell’ordine in controlli straordinari del territorio per ... (ilcorrieredellacitta)

Nel corso dell'intervento sono stati sequestrati oltre 48mila pezzi, tra fuochi d'artificioe petardi, alcuni dei quali di fabbricazione artigianale. I due detentori della merce sono stati ......hanno intensificato i servizi rivolti al contrasto della vendita di artifici pirotecnicie ... I '', stoccati su scaffali in modo non conforme alle prescrizioni di sicurezza previste dal ...In particolare, i gestori dell’emporio detenevano in locali accessibili al pubblico materiale pirotecnico ben oltre i 50 kg consentiti ...I "botti", stoccati su scaffali in modo non conforme alle prescrizioni di sicurezza previste dal dispositivo legislativo, erano privi delle protezioni che ...