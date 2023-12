Borse prudenti La prospettiva dei tagli Fed colpisce il dollaro | oro ai massimi

Occhi anche sulla riforma del patto di stabilità. Tra i titoli giù poste su ipotesi cessione quota del Mef. Petrolio e gas in aumento, euro si ... (ilsole24ore)

Occhi anche sulla riforma del patto di stabilità. Petrolio e gas in aumento, euro si indebolisce sotto 1,08 dollari. Spread in lieve rialzo a 176 ... (ilsole24ore)

Borse prudenti - trimestrali Usa entrano nel vivo. Migliora indice Zew tedesco

Tensioni in Medio Oriente restano in focus. Euro in calo, petrolio e prezzi del gas poco mossi. Spread torna sopra 200 punti (ilsole24ore)