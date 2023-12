Borsa | scambi contrastati sui listini asiatici | ?Tokyo giù | Hong Kong in forte rialzo

Seconda seduta ampiamente negativa per Mfe - Mediaset in Piazza Affari: il titolo B, quello più rappresentativo con dieci diritti di voto, cede il ... (247.libero)

Dopo una partenza in leggero rialzo, le Borse europee hanno accelera to guardando soprattutto alle speranze che la stagione dei continui rialzi dei ... (247.libero)

Mps, dopo un iniziale tentennamento, riesce a fare prezzo in Borsa e cede il 5,14% a 2,919 euro: in linea con i 2,92 euro a cui sono state collocate ... (feedpress.me)

Tokyo mostra una flessione dello 0,64% alle 03:50 e continua glia 33.466,73 punti. 28 - 12 - 2023 03:50L'indice del listino high - tech USA mostra un +0,18% alle 19:30 e continua glia 16.909,16 punti. 27 - 12 - 2023 19:30Giornata in rally per Trevi Finanziaria Industriale. Ieri ha chiuso a 0,29 euro, con un rialzo del 18,7%, che ha in parte compensato la perdita in borsa subita nel 2023, ora del -9% circa.Si chiude all'insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari, che ...