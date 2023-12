Bonucci-Roma | ribaltone clamoroso sulla trattativa | la bomba di calciomercato

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Stop alle trattative. Quella che sembrava una frenata nelle ultime ore si è presto trasformata in una chiusura definitiva. Le strade di Leonardoe dellanon si incontreranno. Per la gioia e soddisfazione dell'ambiente che nell'ultima settimana si era schierato a maggioranza contro il possibile approdo dell'ex Juventus nella Capitale. L'occasione sembrava essere ghiotta, e la negoziazione tra Tiago Pinto (mai convinto fino in fondo sul profilo del centrale attualmente all'Union Berlino) e l'agente Alessandro Lucci procedeva spedita, con soltanto gli dettagli da formalizzare. Ma, se laavesse voluto,sarebbe arrivato molto presto a Trigoria, visto che negli ultimi giorni era rimasto nella sua Viterbo in attesa di sviluppi. Ma dal club giallorosso è arrivato lo stop, in particolare anche da ...

Commenta per primo Sembrava tutto fatto, poi le proteste dei tifosi hanno rallentato il tutto. Il matrimonionon è ancora stato celebrato, ma potrebbe compiersi a breve. I bookmaker infatti non sembrano aver perso la fiducia nel trasferimento del difensore italiano nonostante il malumore della ...Leonardo, difensore centrale dell'Union Berlino, non si trasferirà alladurante il mercato di gennaio Leonardo, difensore centrale dell'Union Berlino, non si trasferirà alladurante il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,...Come vi abbiamo già raccontato nella giornata di oggi Natan Bernardo Souza si è recato a Roma per ulteriori esami alla spalla destra. Il giocatore ha svolto gli accertamenti a Villa Stuart. La visita ...Come riferisce Gazzetta, Bonucci è pronto E se Sanches parte c’è un bis per Mou Il tifo mugugna un po’, ma Leo attende l’ok. Renato pensa a un addio che fa gola al club. I club di calcio sono come ...