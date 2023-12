Bonucci no | Manfredonia sì Nell’87 Dino Viola se ne fregò dei tifosi della Roma | oggi non è più così

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Pare che siano stati inisti a far saltare il trasferimento di Leonardoalla. Scrive la Gazzetta dello Sport che: quando tutto sembrava fatto, Tiago Pinto ha metabolizzato l’umorepiazza, capendo che il giocatore non sarebbe stato accolto con i guanti bianchi (eufemismo). Da quando la trattativa è decollata, infatti, social e radioCapitale si sono infiammate, con un movimento praticamente trasversale contrario all’arrivo diin giallorosso. Il suo passato in bianconero, le tante battaglie contro i giallorossi e il presunto “non amore” nei confrontisono stati i tanti temi trattati dai, molti dei quali hanno lasciato dei commenti (alcuni anche di cattivo ...

Non lo fate.#- Zeno (@ZenoMiglietti) December 26, 2023 #fu un grande affronte per me tifoso,la prendo come un infamità,ma io purtroppo sono di un altra generazione,...Colpo di scena clamoroso nella trattativa tra Bonucci e la Roma che sembrava essere a un passo dalla chiusura. Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport la trattativa sarebbe infatti saltata ...Ai microfoni di Notizie.com ha parlato Lionello Manfredonia sul possibile passaggio di Leonardo Bonucci alla Roma."Io come Bonucci