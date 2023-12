Bonucci | la Roma dice no | affare saltato

Renato Sanches e Leonardo Bonucci . Due rescissioni, due elementi decisivi per il mercato della Roma in questo inverno. L' arrivo del difensore... (calciomercato)

Miralem Pjanic dice la sua sul calcio italiano. Il centrocampista bosniaco dello Sharjah (doppio ex di Juve-Roma) ha dichiarato in un'intervista... (calciomercato)

- E' saltato il trasferimento di Leonardoalla. I Friedkin hanno deciso di non formalizzare l'accordo già raggiunto da Tiago Pinto con il procuratore del difensore, Alessandro Lucci. La scelta non sarebbe tanto legata a fattori ...Sembrava tutto fatto, poi le proteste dei tifosi hanno rallentato il tutto. Il matrimonionon è ancora stato celebrato, ma potrebbe compiersi a breve. I bookmaker infatti non sembrano aver perso la fiducia nel trasferimento del difensore italiano nonostante il malumore della ...ROMA - E' saltato il trasferimento di Leonardo Bonucci alla Roma. I Friedkin hanno deciso di non formalizzare l'accordo già raggiunto da Tiago Pinto con il procuratore del difensore, Alessandro Lucci.Ai microfoni di Notizie.com ha parlato Lionello Manfredonia sul possibile passaggio di Leonardo Bonucci alla Roma. “Io come Bonucci Credo sia un tantinello diverso, lui è vero non mi sembra che sia ...