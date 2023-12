Bologna | Motta | 'Karlsson ha bisogno di un po' di tempo Orsolini? Vedremo'

Le parole di Thiago, allenatore del, in vista della sfida di campionato contro l'Udinese. I dettagli Thiagoha parlato in conferenza stampa in vista di Udinese -. ......45, "X" a 5,00, "2" a 6,50) dopo il deludente pareggio in casa della Salernitana e Udinese -, con gli emiliani di Thiagoche hanno la chance di chiudere il 2023 al quarto posto in ...Tra i talenti messi in mostra quest'anno dal Bologna di Thiago Motta c'è pure l'ex Roma Riccardo Calafiori. Di lui ha parlato Marco ...Dopo le 4 vittorie consecutive contro Salernitana, Roma, Inter e Atalanta, il Bologna affronta l'Udinese nell'ultima giornata del 2023. I rossoblù scenderanno in campo sabato alle 15 alla Dacia Arena ...