Bologna | auto si schianta contro ambulanza | morta una donna di 26 anni

Thiago Motta , tecnico del Bologna , commenta così a Mediaset la qualificazione ai quarti di Coppa Italia ottenuta battendo 2-1 in rimonta... (calciomercato)

Inter-Bologna è finita 1-2 per i felsinei, che hanno ribaltato i nerazzurri nel secondo tempo supplementare. Arnautovic si perde nella sua notte. LE ... (inter-news)

Marko Arnautovic fatica ad incidere all’Inter. Ieri, Simone Inzaghi gli ha dato la grande chance di potersi sblocca re contro il suo ex Bologna , ma ... (inter-news)

