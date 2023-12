Bollette elettriche | riduzioni in vista | -10 | 8% nel primo trimestre 2024

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Mentre si va verso la liberalizzazione del mercato dell’energia, gli utenti del mercato tutelato dovrebbero avere avere una bella sorpresa nel, con la bolletta elettrica che è prein calo del 10,8%. Lo ha reso noto l’Arera, l’autorità pubblica per l’energia, che fissa le tariffe di luce e gas sui mercati protetti. Nel periodo di tempo che va dalaprile 2023 al 31 marzo, la spesa della famiglia tipo si dovrebbe assestare sui 684 euro, segnando una riduzione del 50% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° aprile 2022 – 31 marzo 2023). Il prezzo finale dell’elettricità per la famiglia tipo risulta di 25,24 centesimi di euro al kWh: una cifra comprensiva di imposte, più contenuta rispetto ai 28,29 centesimi di euro al kWh del ...

