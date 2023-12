Bollette della luce in calo del 10 | 8%

Bolletta elettrica in calo del 10,8% nel primo trimestre 2024 per gli utenti del mercato tutelato. Lo rende noto l'Arera , l'autorità pubblica per ... (ilmattino)

Inoltre, la contrazione dei consumi di gas soprattutto nel settore termoelettrico, principalmente dovuta alla ripresagenerazione del parco nucleare francese e al contributoproduzione da ......sicurezza energetica" in fase di conversione e in particolare sugli aspettifine tutela elettricità riguardanti i clienti vulnerabili , il trasferimento degli addebiti automatici delle...Finalmente una buona notizia per le tasche degli italiani. Ci sarà un calo del 10,8% per le bollette della luce nel primo trimestre 2024. A ...In vista di questa svolta, mentre sullo sfondo è scattata la proroga del mercato tutelato della luce, Selectra suggerisce come fare la scelta più conveniente in questo momento, senza cadere nelle ...