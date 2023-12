Bollette | Arera | dal primo gennaio luce in calo del 10 | 8%

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Roma, 28 dic. (askanews) – Bolletta elettrica indel 10,8% per la famiglia tipo (con consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW) in tutela neltrimestre 2024. Lo ha stabilito l’, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente che ha aggiornato le tariffe a partire dalprossimo. In termini di effetti finali la spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole (compreso tra ilaprile 2023 e il 31 marzo 2024) sarà di circa 684 euro, -50% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (aprile 2022- 31 marzo 2023). “Un andamento dei prezzi gas stabilmente in riduzione e l’attenuarsi delle criticità su altre fonti ci consegnano untrimestre in riduzione per ...