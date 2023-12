Bollette | Arera aggiorna le tariffe della luce | -10 | 8% nel primo trimestre 2024 Spesa delle famiglie a 684€

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Neldella bolletta elettrica calerà del 10,8% per gli utenti del mercato tutelato. Lo rende noto l’, l’autorità pubblica per l’energia che fissa ledie gas sui mercati protetti. Laper la famiglia tipo – che ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW – nell’anno scorrevole (tra il 1° aprile 2023 e il 31 marzo) sarà di circa 684 euro: il 50% in meno rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° aprile 2022 – 31 marzo 2023). La variazione del -10,8% è sostanzialmente legata “alla diminuzione complessivaper la materia energia, circa -14%, controbilanciata da rialzi per ledi ...

Lo comunica l'in una nota. ''Sul finire dell'anno, le tensioni in Medio Oriente hanno ... Leggi ancheluce, ok a nuove norme: ecco chi resta nel mercato tutelato Mercato tutelato energia ...18.15luce I trimestre 2024: - 10,8% Bolletta elettrica in calo del 10,8% nel primo trimestre 2024 per gli utenti del mercato tutelato. Lo rende noto l', l'autorità pubblica per l'energia,che ...Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...AGI - Bolletta elettrica in calo del 10,8% per la famiglia tipo in tutela nel primo trimestre 2024. In termini di effetti finali, comunica l'Arera, la spesa per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole ...