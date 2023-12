Boateng | “Non ho ancora finito | pronto a fare sempre di più”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Intervenuto riguardo il proprio futuro, il centrale tedesco ex Bayern ha affermato di non volerappendere gli scarpini al chiodo

Jerome, fratello dell'ex Milan Kevin Prince, ha parlato del suo futuro sottolineando come si senta carico ad iniziare una nuova avventura: 'E' chiaro che il mio percorso calcistico è ...Le parole di Jerome, difensore centrale attualmente svincolato ed ex Bayer Monaco, sul suo futuro. I dettagli Jerome ha parlato a SID del suo futuro. Il difensore centrale ex Bayer Monaco è attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza al Lione. PAROLE ...Intervenuto riguardo il proprio futuro, il centrale tedesco ex Bayern ha affermato di non voler ancora appendere gli scarpini al chiodo ...