Black Hornet | cosa sono e come funzionano i nano droni usati dall' esercito ucraino e finanziati dagli USA

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Piccoli, leggeri e micidiali., imilitari che volano nei cieli dell'Ucraina, arrivati la scorsa estate grazie ad un finanziamento dell'statunitense. In...

I micro droni Black Hornet , dotati di fotocamere e capacità autonome, vengono solitamente utilizzati per effettuare efficaci operazioni ... (ilgiornale)

Sono piccolissimi, pesano poco più di 30 grammi e hanno le stesse dimensioni di una libellula. I micro droni, dotati di fotocamere e capacità autonome, vengono solitamente utilizzati per effettuare efficaci operazioni d'intelligence oltre le linee nemiche. Hanno riscontrato un grande in ...Al Pentagono le autorità ucraine hanno chiesto a Washington nuove armi, tra cui i sistemi di difesa missilistica THAAD , gli aerei F - 18, gli elicotteri Apache eHawk , nonché gli aerei ...Cosa sono i Black Hornet L’Ucraina avrà uno strumento in più nella difesa del proprio territorio dall’invasione da parte della Russia. I Black Hornet sono infatti mini droni militari fabbricati negli ...Piccoli, leggeri e micidiali. Sono i Black Hornet, i droni militari che volano nei cieli dell'Ucraina, arrivati la scorsa estate grazie ad un finanziamento dell'esercito statunitense.