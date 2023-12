Biscardi | «Inter | una differenza rispetto all’anno scorso | Sommer!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Mauriziosi sbilancia sul lavoro di Yann Sommer in porta in questa stagione con l’. Il figlio dello storico Aldo fa un paragone su TMW Radio. PORTIERI – Mauriziosi è esposto pesantemente: «Io vado controcorrente:alloanno l’ha una cosa in più. Un portiere che para. L’ha perso cinque partite nelle prime quattordici prendendo gol ai primi tiri, alle prime azioni che subiva. Quest’anno Sommer ti salva poco prima del gol contro la Roma su Cristante, batti 4-0 la Fiorentina perché Sommer ti salva cinque minuti prima dell’1-0.alla passata stagione questi sono punti in più, che permettono all’di avere maggiore consapevolezza. Quando c’è stato Audero in porta ...