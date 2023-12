Bimbo di due anni morto a Monterotondo | aveva ingerito parte di un giocattolo | inutile corsa al Gemelli

Bimbo di 9 anni fruttato per spacciare droga , arrestate due persone : si tratta della madre e del compagno Due persone , marito e moglie ... (361magazine)

AGI - In Italia poco più un bambino su due, il 55,2% di alunni delle scuole primarie, ha accesso al servizio mensa e solo il 40% a tempo pieno, con ... (agi)

A Campobasso un bambino di 9 anni è morto nella notte in un Incendio divampato dentro casa . feriti il fratello adolescente, la sorellina di pochi ... (247.libero)

Natale sulla Sea Watch 5 per 118 migranti soccorsi ieri nel Mediterraneo centrale dalla nave della ong tedesca. Il naufrago più piccolo ha solo 3 ... (ilfattoquotidiano)

Il piccolo elitrasportato in codice rosso da Monterotondo al Policlinico Gemelli non ce l'ha fatta Un bambino dianni è morto questa mattina al policlinico Gemelli dove era stato elitrasportato ieri dall'ospedale Gonfalone di Monterotondo. Al pronto soccorso, secondo quanto apprende Adnkronos, era arrivato ...Sonoi medici iscritti nel registro degli indagati per la morte di Fabiana Alessi, la ragazza di 23 ... La ventitreenne, mamma di undi 3 anni, nonostante il massaggio cardiaco prolungato e la ...Un bambino di due anni è morto questa mattina al policlinico Gemelli dove era stato elitrasportato ieri dall'ospedale Gonfalone di Monterotondo. Al pronto soccorso, secondo quanto ...Un bambino di due anni è morto questa mattina al policlinico Gemelli dove era stato elitrasportato ieri dall'ospedale Gonfalone di Monterotondo. Al pronto soccorso, secondo quanto ...