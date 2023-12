Biathlon | Cdm Wierer salta Oberhof per preparare al meglio stagione

(Di giovedì 28 dicembre 2023) L'altoatesina si è ristabilita e vuole intensificare gli allenamenti ROMA - Sono undici i convocati dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl per la quarta tappa stagionale di Coppa del mondo diin programma a, in Germania, dal 4 al 7 gennaio 2024. Si tratta di sei donne e cinque uomini

Oberhof , 28 dic. - (Adnkronos) - Sono dodici i convocati dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl per la quarta tappa stagionale di Coppa del mondo in ... (liberoquotidiano)

Si chiude con un quarto posto, il secondo stagionale, la prova di Lisa Vittozzi nella prima mass start stagionale di Coppa del Mondo diche ha concluso la tappa di Lenzerheide, in Svizzera. L'azzurra ha completato la prova svizzera senza alcun errore al tiro, tagliando il traguardo con 29"1 di ritardo dalla francese Justine ...IbuCup. Conclusione della tappa di IbuCup Senior di, oggi, a Sjusjoen (Svezia) con in programma la Mass start 60, vinta dalla tedesca Julia Tannheimer (37'53"7; 1 1 0 1) a precedere ...Oberhof, 28 dic. - (Adnkronos) - Sono dodici i convocati dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl per la quarta tappa stagionale di Coppa del mondo in programma a Oberhof (Ger) dal 4 al 7 gennaio 2024. S ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...