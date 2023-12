Betis Siviglia | UFFICIALE | Isco fino al 2027

In quel di Siviglia è accaduto un vero e proprio show di botte , calci e pugni fra tifosi di ben cinque squadre che era come se si fossero dati ... (sportface)

In archivio le partite di stasera valide per il secondo turno della Copa del Rey, la coppa nazionale di lega spagnola, con in campo alcune squadre ... (sportface)

... salvo poi ritrovarsi a fare la comparsa anche alPraticamente la narrazione di Lione ... nel 2019, aveva scelto di trasferirsi alper dimostrare di poter essere qualcosa di più di un ...Ayrton Lucas (Lapresse) - calciomercato.itRimanendo a Rio de Janeiro e sulla stessa fascia, Genoa, Roma,non perdono di vista Lucas Piton. Miglior crossatore del campionato ...Il pesce d'aprile in Spagna non si festeggia il 1° di aprile come in Italia, ma il 28 dicembre. Per questo il Betis di Siviglia ha fatto uno scherzo che per un'ora ha illuso i ...Anche Napoli e Juventus farebbero parte del novero di squadre accostate ad un velocissimo esterno d'attacco sudamericano, di chi si tratta ...