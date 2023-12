Berlino | Pedro Alonso | Berlino sarebbe un cattivo della Marvel fantastico!

(Di giovedì 28 dicembre 2023), intervista a, protagonistaserie prequel di La casa di carta. Questa volta è a Parigi, dove deve rapinare una casa d'aste. E si innamora. Su Netflix dal 29 dicembre.è tornato: in La casa di carta è stato fin da subito uno dei personaggi che più ha catturato l'attenzione degli spettatori. Inevitabile quindi che, dopo la sua dipartita nella serie madre, avesse un prequel tutto dedicato a lui., su Netflix dal 29 dicembre, è il regno di. Lo conosciamo anni prima del colpo con il Professore, molto più sorridente e solare:malattia ancora non c'è traccia e, mentre organizza un super colpo a Parigi, per rubare gioielli dal valore ...

...sono ospite di Netflix per la prima di, la serie spin - off de La casa di carta di cui sono fan, tanto che dietro le quinte del The Space tento una conversazione col protagonista...Alonso, insieme a Michelle Jenner e Tristán Ulloa, ha trascorso diversi giorni a Roma per la presentazione italiana della serie tv, lo spin - off de La casa di carta che debutterà il 29 ...