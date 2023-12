«Berlino» la serie tv spin off del La Casa di Carta che non è La Casa di Carta

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Avrebbe potuto essere tutto: adrenalina, epica, un altro racconto al cardiopalma, con tanta azione da stroncare sul nascere ogni eventuale riflessione etica. Invece,si è rivelata altro: una grande commedia romantica, legata alladidal solo nome del suo protagonista. Lotelevisiva, che Netflix ha corso per rilasciare online venerdì 29 dicembre, è stata annunciata come l’epopea di, un excursus sul ladro gentiluomo delladi, le sue origini, gli esordi. Ma poco di quel che sembrava lecito aspettarsi è stato visto., nei suoi otto episodi, ha preso il via in quel che sui banchi di scuola insegnano ad indicare come «in medias res». Nel ...

