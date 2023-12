Benzema chiude Instagram | perde la partita con Ronaldo e lo massacrano sui social

(Di giovedì 28 dicembre 2023)vuole campare quieto. È stato il secondo acquisto stellare dell’Arabia Saudita dopo Cristiano. Cinque mesi dopo, non se la passa bene. Ha perso, male, il confronto diretto contro Cristiano. Suilo hanno massacrato. E lui ha chiuso il suo account su. Quello su X sopravvive ma il suo ultimo post è del 5 dicembre. I numeri dicontrastano con l’entità delle critiche – scrive Marca – Ha segnato 12 gol in 20 partite e ha un ruolo decisivo almeno una volta in ogni. L’Al Itithad, rispetto agli altri ‘grandi’ d’Arabia è quello che ha fatto meno rinforzi di qualità. Con il francese ci sono solo Kanté e Fabinho, e il difensore Luiz Felipe. Ma i tifosi non perdonano. Alcuni lo hanno addirittura soprannominato “Ben Hazima”, che in arabo significa ...

criticato in Arabia L'ex centravanti del Real Madrid è finito nel mirino del presentatore Walid Al - Farraj che di lui ha detto: "Il divario trae i tifosi si sta allargando di giorno ...Cristianol'anno nel migliore dei modi. Il portoghese è sceso in campo con il suo Al Nassr nella trasferta contro l' Al Ittihad del suo ex compagno (con cui ha avuto modo di salutarsi e chiacchierare nel ...Benzema ha abbandonato il suo account da 76 milioni di followers dopo l’ennesima sconfitta dell’Al Ittihad: “Non è mai riuscito a ..."Boxing Day" anche in Saudi Pro League. Si sfidano le ex leggende del Real Madrid Karim Benzema e Cristiano Ronaldo. É Al Nassr vs Al-Ittihad.