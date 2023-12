Benevento | assolda un sicario dal carcere per uccidere la ex | scoperto

Le indagini sono partite la mattina dell'11 novembre scorso, quando gli investigatori della Squadra Mobile disono intervenuti in via Ferrara al civico 2 /B. Una donna era riversa sul ...Le indagini sono partite la mattina dell'11 novembre scorso, quando gli investigatori della Squadra Mobile disono intervenuti in via Ferrara al civico 2 /B. Una donna era riversa sul ...Per un detenuto di Augusta scatta la misura cautelare in carcere per tentato omicidio pluriaggravato. Sono in tutto 28 gli indagati nel piano per far fuori la donna a distanza ...