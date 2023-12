Belen Rodriguez su Spinalbese | Nostra figlia? Non è venuto a prenderla il 25 e il 26 perché non ha voluto

Anche questa volta al suo avvocato di fiducia, il verbanese Giuseppe Russo,ha chiesto di intervenire per tutelarla legalmente. In questa occasione il legale con studio a Pallanza e a Milano dovrà assistere la showgirl in una disputa con il padre della figlia. ...La grande casa ospiterà per qualche giorno tutta la famiglia ...Martina Stella annuncia la separazione dal marito Andrea Manfredonia: ''I motivi insuperabili mi hanno causato tantissimo dolore'' ...Luna Marì è volata in Argentina con la mamma Belén Rodriguez e ora si sta godendo la vacanza tra bagni in piscina e giochi in famiglia ...